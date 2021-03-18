Bilecik Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan video, belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenlerince hazırlanan videoda Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin yanı sıra Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Ahmet Gürses, belediye çalışanları yer aldı.
Şahin'in, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirmesiyle başlayan, kentin birçok noktasındaki çekimler eşliğinde Çanakkale Türküsü'nün seslendirildiği video, binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik Belediyesi, Çanakkale şehitleri anısına video klip hazırladı - Son Dakika