Bilecik Belediyesinden 'Biz büyükşehir değiliz' anonsu ile ilgili açıklama - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı kararı ile dün gece 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından vatandaş market ve fırınlara koşarken, sosyal medyada "Bilecik Belediye hoparlörlerinden Bilecik'in büyükşehir olmadığı anons ediliyor" paylaşımı üzerine Bilecik Belediyesi bir açıklama yaptı.



Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından, "Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur. Tüm halkımıza duyurulur" denildi.



"Bilecik'imiz ile ilgili kendince espri yapan kişileri kınıyorum"



Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise bu paylaşım sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada Bilecik'imiz ile ilgili kendince espri yapan kişileri kınıyorum. Kuruluşun ve kurtuluşun kenti ilimiz bu tip konulara malzeme olamaz. Bilecik nüfusuyla küçük; birbirine her koşulda sahip çıkan büyük yüreklilerin yaşadığı bir kenttir. Biz fırında ekmek kuyruğuna girmez, komşumuzla var olan lokmamızı bölüşürüz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK