Son Dakika Haberleri: Bilecik İl Genel Meclis Üyeleri Belli Oldu

Bilecik İl Genel Meclis Üyeleri Belli Oldu

1 saat önce

Bilecik'te dün yapılan seçimlerde İl Genel Meclis Üyeleri belli olurken, bu rakamlar 10 AK Parti, 7 CHP, 2 MHP ve 2'de İYİ Parti şeklinde oldu.

Bilecik İl Genel Meclis Üyeleri Belli Oldu, System.String[]
Bilecik'te dün yapılan seçimlerde İl Genel Meclis Üyeleri belli olurken, bu rakamlar 10 AK Parti, 7 CHP, 2 MHP ve 2'de İYİ Parti şeklinde oldu.

31 mart mahalli idareler seçimi sonrası Bilecik İl Genel Meclis Üyeleri belli olurken, kesin olmayan sonuçlara göre; CHP'den Zafer Kurnaz, Mehmet Yılmaz ve Janrat Karaahmet seçilirken, AK Parti'den Osman Yılmaz ile Zeki Kayadelen seçildi. Bozüyük ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; CHP'den Hüseyin Elmas ve Osman Çetin, AK Parti'den ise; Mesut Çetin ve Erdinç Gesge seçildi. Osmaneli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; İYİ Parti'den Orhan Uğur, AK Parti'den Alper Karadağ seçildi. İnhisar ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Nihal Arslan, CHP'den Nihat Gündüz seçildi. Yenipazar ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; MHP'den Osman Varol, AK Parti'den Yücel Kaya seçildi. Gölpazarı ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Mustafa Özkan, CHP'den Erkan Erdem seçildi. Pazaryeri ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Alaattin Emral, MHP'den İlhan Yaşar seçildi. Söğüt ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti'den Mesut İpekçi, İYİ Parti'den Necdet Yıldız seçildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:58 Kaynak: İHA

MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Bilecik, Yaşam
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