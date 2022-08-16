Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

16.08.2022 15:24
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler Ç.K. ve H.İ.Ç'nin bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, 50 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, ses tabancası, 17 mermi ile bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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