Pazaryeri'nde traktör ile motosiklet çarpıştı;1 yaralı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde traktör ile motosiklet çarpıştı;1 yaralı

09.08.2022 10:54
Pazaryeri'nde traktör ile motosiklet çarpıştı;1 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde traktör ile motosiklet çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde traktör ile motosiklet çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, B.Ş. idaresindeki 11 AN 642 plakalı traktör ile plakası öğrenilemeyen Ahmet B. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet B., 112 Acil Servis ekiplerince ilk önce Bozüyük Devlet Hastanesine buradan da Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazaryeri'nde traktör ile motosiklet çarpıştı;1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazaryeri'nde traktör ile motosiklet çarpıştı;1 yaralı - Son Dakika
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