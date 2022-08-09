Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, B.Ş. idaresindeki 11 AN 642 plakalı traktör ile plakası öğrenilemeyen Ahmet B. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet B., 112 Acil Servis ekiplerince ilk önce Bozüyük Devlet Hastanesine buradan da Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pazaryeri'nde traktör ile motosiklet çarpıştı;1 yaralı - Son Dakika

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