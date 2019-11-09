Son Dakika Haberleri: Bilecik Müftülüğü'nden hac kayıt duyurusu
Son Dakika Yaşam Bilecik Müftülüğü'nden hac kayıt duyurusu

Bilecik Müftülüğü'nden hac kayıt duyurusu

6 saat önce

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, hac ve umre bürosundan hac kayıtları ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

Bilecik Müftülüğü'nden hac kayıt duyurusu, System.String[]

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, hac ve umre bürosundan hac kayıtları ile ilgili önemli açıklamada bulundu.


İl Müftüsü Akkuş, yapmış olduğu açıklamada, "Kişisel verilerin korunması kanunu gereği il ve ilçe müftülüklerimiz de ön kayıt kesinlikle yapılmayacaktır. Ön kayıtlar 11 Kasım- 13 Aralık 2019 tarihleri arasında olacaktır. Hacca ön kayıt yapmak isteyen ancak e-devlet şifresi olmayanlar önce PTT'den e-devlet şifresi alacak. Anlaşmalı bankalardan herhangi birisine her kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCN) ile ayrı, ayrı 25'er TL yatırılacak. Son olarak almış olduğu e-devlet şifresi ile ister direkt e-devlet üzerinden isterse Diyanet İşleri Başkanlığımızın duyurular bölümünden yönlendirme ile bizzat kendisi kaydını oluşturacak ve kontenjan belgesini alıp muhafaza edecektir. 2020 yılı hac kuraları 9 Ocak 2020 perşembe günü saat 10.00 da çekilecek. Kesin kayıtlar ise, 13-24 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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