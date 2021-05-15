- Ramazan Bayramı'nda da tam kapanmaya hassasiyetle uyuluyor - Son Dakika

- Ramazan Bayramı'nda da tam kapanmaya hassasiyetle uyuluyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

"Vakaları minimum seviyeye indirmek için mücadele ediyoruz"

"Bu süreçte Bilecikli hemşerilerimizin evlerinde kalarak göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum"

BİLECİK - Vali Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığı'nın 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri nedeniyle görevlerinin başında bulunan emniyet ve jandarma güçlerini ziyaret etti.

Vali Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal ile birlikte ilk olarak Ertuğrulgazi Polis Merkezi'nde daha sonra Akasyaaltı mevkii ile Bozüyük ve Osmaneli noktalarında gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceleyerek, alınan tedbirlere hassasiyetle uyan Bileciklilere teşekkür etti. Ekiplerin bayramlarını kutlayan Vali Şentürk, Bilecik genelinde İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda tam kapanma sürecinde koronavirüs salgınıyla mücadelede tüm önlemlerin titiz bir şekilde uygulandığını belirtti.

Koronavirüs salgınından dolayı Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde tam kapanma uygulandığını hatırlatan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Sosyal mesafe kuralına uyarak telefonlarla veya görüntülü olarak sevdiklerimize bağlandık. Bilecik'te tam kapanma noktasında hem kamu görevlileri hem de vatandaşlarımız pandeminin yayılmaması için mücadele veriyor. İlimizi mavi kategoriye çekmek istiyoruz. Vakaları minimum seviyeye indirmek için mücadele ediyoruz. Ortak bir biçimde mücadele verirsek başarıya ulaşacağımızı biliyoruz. Tedbirlere uyarsak inşallah Kurban Bayramı'nı daha farklı şekilde kutlarız. Bu süreçte Bilecikli hemşerilerimizin evlerinde kalarak göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve bir kez daha Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Görevleri başında olan mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

Vali Şentürk, tam kapanma uygulamasında merkez ve ilçeler dahil olmak üzere günlük emniyet ve jandarma bölgesinde personel ile İl Salgın Denetim Merkezi'nin görev yaptığını bildirdi. Ziyaretlerinde Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin eşlik etti.