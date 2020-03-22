Bilecik'te acemi askerleri zabıta nizamiyeye teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te acemi askerleri zabıta nizamiyeye teslim etti - Son Dakika

Bilecik'te acemi askerleri zabıta nizamiyeye teslim etti

6 saat önce

Bilecik'te zabıta ekipleri kente vatani görevini yapmaya gelen askerleri otogarlardan ve YHT'den toplu olarak alarak belediye ait araçlarla ücretsiz şekilde nizamiyeye teslim etti.

Bilecik'te acemi askerleri zabıta nizamiyeye teslim etti, System.String[]

Bilecik'te zabıta ekipleri kente vatani görevini yapmaya gelen askerleri otogarlardan ve YHT'den toplu olarak alarak belediye ait araçlarla ücretsiz şekilde nizamiyeye teslim etti. Teslim edilen askerler, sağlıkçıların gelmediği gerekçesiyle bir süre içeri alınmadı.

Bilecik'e dün acemi askerliğini yapmaya gelen binlerce asker, çarşıda gezdikten sonra birliğine teslim olmaya gitti. Nizamiye önünde yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürüğü olan 35 asker ise hastanede gözlem altına alındı. Buradaki ilk kontrolleri sonrası 35 asker Bahçelievler Mahallesi'ndeki KYK'ya ait Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 2000/1 tertip 2 acemi askerler bugün de gelmeye devam etti.

Dün yaşanan olaylar sonrası Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, acemi askerlerin vatandaşlar ve Bilecik esnafı ile direkt temasları olmaması için zabıta ekiplerini görevlendirdi. Şahin'in talimatı ile şehirler arası otobüsler ve Yüksek Hızlı Tren'le kente gelen acemi askerler ücretsiz olarak belediyeye ait midibüslerle nizamiyeye taşındı. Ekiplerin nizamiye girişine bıraktığı acemi askerler, sağlık görevlilerinin henüz gelmediği gerekçesiyle içeri alınmadı. Burada beklemekten sıkılan askerler yine çarşıya inerek kenti gezdiler.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin, 24 saat esası ile çalıştıklarını söyledi.

Bilecik esnafı ve vatandaşlar zabıtaya bu görevi üslendiği için teşekkür ederken, vatandaşlar şu hassas dönemde tüm kurumların üzerine düşen görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini dile getirdiler.

Acemi askerler, saat 09.30 itibarı ile nizamiyeden gerekli kontrollerinin ve işlemlerinin yapılmasıyla içeri alınmaya başlandı. - BİLECİK

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:11 Kaynak: İHA

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