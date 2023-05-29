Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye böldü - Son Dakika
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Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye böldü

29.05.2023 13:33

Bilecik ve ilçelerinde dün aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolu ikiye böldü. Koyunlu Köy ayrımının büyük bir kısmında çökme yaşanırken Yeşilkent Mahallesinde ise bir ahıra sel bastı.

Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonucu hasar alan ve geçici olarak onarılan Söğüt- İnhisar kara yolu, Koyunlu Köy ayrımı bölgesinde dün aşırı yağış nedeni ile tekrar ulaşıma kapandı.

YOL İKİYE BÖLÜNDÜ

Yağmurun etkisiyle yol adeta ikiye bölünürken, Koyunlu Köy ayrımının büyük bir kısmında çökme yaşandı. Öte yandan Bozüyük'ün Yeşilkent Mahallesinde dün yaşanan selde bir ahıra sel baskını olurken, bugün bölgeye AFAD ve Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekipleri hasar tespiti için yönlendirildi.

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye böldü
Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye böldü
Kaynak: İHA
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İnhisar, Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye böldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye böldü - Son Dakika
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