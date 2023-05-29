Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolunu ikiye böldü

Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonucu hasar alan ve geçici olarak onarılan Söğüt- İnhisar kara yolu, Koyunlu Köy ayrımı bölgesinde dün aşırı yağış nedeni ile tekrar ulaşıma kapandı.

YOL İKİYE BÖLÜNDÜ

Yağmurun etkisiyle yol adeta ikiye bölünürken, Koyunlu Köy ayrımının büyük bir kısmında çökme yaşandı. Öte yandan Bozüyük'ün Yeşilkent Mahallesinde dün yaşanan selde bir ahıra sel baskını olurken, bugün bölgeye AFAD ve Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekipleri hasar tespiti için yönlendirildi.