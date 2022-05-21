Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu - Son Dakika
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Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu

21.05.2022 17:52

Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu Bilecik'te bir metal fabrikasının bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu

BİLECİK - Bilecik'te bir metal fabrikasının bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir metal fabrikasının bacasından alevleri gören işçileri durumu hemen 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine OSB ve Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleriyle tedbir amaçlı 112 Acil Servis ambulansıyla gaz şirketi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu
Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu
Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu
Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu

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Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu Bilecik'te kız yurdu arkasında çıkan yangın korkuttu Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te fabrikada çıkan baca yangını korkuttu - Son Dakika


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