Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı

20.05.2022 10:31
Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı

Bilecik'te bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Bilecik'te bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Osmaneli karayolunda A.T.'in kullandığı 59 ABS 286 plakalı tır, Vezirhan mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak, yan yola devrildi. Kazada araç sürücüsü A.T. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı
Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı
Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı
Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı
Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı
Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Vezirhan, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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