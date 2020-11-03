Bilecik'ten İzmir'e yardım eli uzandı - Son Dakika

Bilecik'ten İzmir'e yardım eli uzandı

03.11.2020 18:53

Bilecik'in İnhisar ve Osmaneli ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılacak.

Bilecik'in İnhisar ve Osmaneli ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılacak.

İnhisar Kaymakamlığı önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Kaymakam Ali Açıkgöz, deprem sonrası yaraların sarılması için ilçe halkının seferber olduğunu söyledi.

Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun Türk milletinin en önemli özelliği olduğunu vurgulayan Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılması hepimizin en büyük duası. Deprem olduğu andan itibaren gözümüz, kulağımız hep İzmir'de. Bugün 91 saat sonra 4 yaşındaki Ayda kızımızın kurtulması, bize ayrı bir heyecan ve umut verdi. Türkiye'de çok ciddi bir duyarlılık oluştu. İçişleri Bakanlığımız yardım kampanyası başlattı. Bilecik Valiliğine gönderilmek üzere gıda kolilerimizi ve battaniyelerimizi hazırladık. İlçemizde çok ciddi bir duyarlılıkla karşılaştık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız adeta hayırda yarıştı. Bilecik'in en küçük ilçesinde bu çapta bir yardımın sadece 24 saat gibi bir sürede organize edilmesi bizleri gururlandırdı."

Açıkgöz, İnhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerin de desteğiyle 440 battaniye, 210 gıda paketi hazırlandığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Kepez de depremzedelere yardım elini uzatmak istediklerini belirterek, "İzmir'deki vatandaşlarımız aç ve açıkta yatarken bizim burada tok ve üstümüz örtülü olarak yaşamamız tabii ki kolay değil. Acıyı yaşıyor ve hissediyoruz." dedi.

Hazırlanan yardım malzemeleri İzmir'e ulaştırılmak üzere Bilecik Valiliğine gönderildi.

Öte yandan Osmaneli Osmanlı Ocakları Başkanlığı tarafından hazırlanan 80 yorgan da Valiliğe yollandı.

Ocak Başkanı Mikail Mertoğlu, yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan deprem sonrasında yaraların birlikle sarılacağına işaret ederek, "Bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb'im ülkemizi doğal afetlerden korusun. Tek yürek olmaya devam edelim, elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği verelim. Yardımlarımız elimizden geldiğince devam edecek. İzmirli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilecik'ten İzmir'e yardım eli uzandı
Bilecik'ten İzmir'e yardım eli uzandı
Bilecik'ten İzmir'e yardım eli uzandı
Bilecik'ten İzmir'e yardım eli uzandı

Osmaneli, İnhisar, Bilecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'ten İzmir'e yardım eli uzandı - Son Dakika


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