Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ten "Bilecik Mülakatı'nın 100. yılı" mesajı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Bilecik Mülakatı'nın 100. Yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentürk, mesajında, Milli Mücadele'nin en önemli aşamalarından biri olan Bilecik Mülakatı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasından sonra, İstanbul Hükümeti'nin Ankara Hükümeti'yle yaptığı ilk resmi görüşme olduğunu kaydetti.

5 Aralık 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Hükümet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul (Osmanlı) Hükümeti tarafından görevlendirilen Dahiliye Nazırı İzzet Paşa başkanlığındaki temsilcilerin, Bilecik İstasyon Binasında bir araya geldiğini ifade eden Şentürk, mülakatın olumlu ve somut bir sonuca varmadığını belirtti.

Bu yıl yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, program yapılamayacağını aktaran Şentürk, şunları aktardı:

"Bu anlamda, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait temellerin atıldığı bu topraklarda görev yapmanın onuru, vatan sevgisi ve milli birlik inancıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilimize teşriflerinin 100. yıldönümünü kutluyorum. Bu güzel vatanın bizlere emanet edilmesinde büyük kahramanlıklar gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla anıyorum."