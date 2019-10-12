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Son Dakika Güncel Bilecik yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı

Bilecik yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı

27 dakika önce

Yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDILARBilecik'te silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert savcılık ifadelerinin...

Yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDILAR

Bilecik'te silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Bilecik yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı

Recep Sert, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:42 Kaynak: DHA
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