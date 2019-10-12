Bilecik yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı
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Yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDILARBilecik'te silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert savcılık ifadelerinin...
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:42 Kaynak: DHA
Yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDILAR
Bilecik'te silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
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