Bilecikli Judocular Türkiye'yi Gururlandırdı

21.01.2026 09:49
Bilecik judocuları, Türkiye 3.'lüğü ve Süper Lig başarılarıyla kente gurur yaşattı.

Bilecikli judocular, Türkiye derecesi ve Süper Lig başarısıyla kente gurur yaşattı.

Ordu ilinde düzenlenen Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası'nda +90 kilogram kategorisinde mücadele eden Bilecikli sporcu Muzaffer Buğra Sezer, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Öte yandan gerçekleştirilen Spor Toto Büyükler Süper Lig Yükselme Müsabakaları'nda üçüncü olan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Judo Takımı, 2026 yılı Spor Toto Büyükler Süper Lig'inde yarışma hakkı kazandı. Kadın Judo Takımı sporcuları Sümeyye Deniz, Sudenur Yılmaz, Çilem Nur Söğüt, Haticenur Göktaş, Fatmanur Uçar, Merve Aybike Özdemir ve Ecrin Kısa, elde edilen başarının ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızı, Milli Takım Antrenörümüz Serkan Can'ı ve Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız İsmail Kamalı'yı tebrik ediyorum. Elde edilen bu başarılar bizleri gururlandırdı, sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Türkiye, Yerel, Son Dakika

