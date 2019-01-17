Son Dakika Haberleri: Bilecikspor'dan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Teşekkür

Bilecikspor'dan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Teşekkür

1 saat önce

Bilecikspor As Başkanı Harun Dilek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve personeline teşekkür ederek, "Hiçbir yardımı bizlerden ve tüm kulüplerden esirgemiyorlar.

Bilecikspor'dan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Teşekkür, System.String[]
Bilecikspor As Başkanı Harun Dilek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve personeline teşekkür ederek, "Hiçbir yardımı bizlerden ve tüm kulüplerden esirgemiyorlar. Önceki il müdürleri zamanında Edebali Stadı'nda antrenman yapmamız engelleniyordu ve stadın kapıları kilitleniyordu" dedi.

Bilecikspor As Başkanı Harun Dilek, kulüp binasında yaptığı basın açıklamasında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Edebali Stadı ile Sentetik Saha ile ilgilenen personeline teşekkür etti. Dilek, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinin kullanımında hiçbir yardımı bizlerden ve tüm kulüplerden esirgemiyor. Eskiden tesislerin kullanımında büyük zorluklar çekiyorduk. Edebali Stadı'nda antrenman yapmamız engelleniyordu ve stadın kapıları kilitleniyordu. Antrenman için gerekli malzemelerin kullanımına izin verilmiyordu. Ama son yıllarda hiç böyle problemlerle karşılaşmıyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve personeli Bilecik'te faaliyet gösteren amatör futbol takımlarına elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Tüm kulüplerimiz için bu bağlamda Müdürümüz Arslan Yıldız beye şube müdürlerine ve tüm personele teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Futbol, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bilecik, Aslan Yıldız, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barcelona Başkanı, Jose Valverde'nin Önümüzdeki Sezon da Takımın Başında Olacağını Açıkladı Adayların Kesinleşmesinin Ardından Yapılan İlk Ankette, Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Sultanbeyli'de Ekrem İmamoğlu'na "Sana Oy Yok" Diyen Teyze Konuştu MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:48:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecikspor'dan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]