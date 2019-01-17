Bilecikspor'dan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Teşekkür
1 saat önce
Bilecikspor As Başkanı Harun Dilek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve personeline teşekkür ederek, "Hiçbir yardımı bizlerden ve tüm kulüplerden esirgemiyorlar.
Bilecikspor As Başkanı Harun Dilek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve personeline teşekkür ederek, "Hiçbir yardımı bizlerden ve tüm kulüplerden esirgemiyorlar. Önceki il müdürleri zamanında Edebali Stadı'nda antrenman yapmamız engelleniyordu ve stadın kapıları kilitleniyordu" dedi.
Bilecikspor As Başkanı Harun Dilek, kulüp binasında yaptığı basın açıklamasında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
ve Edebali Stadı ile Sentetik Saha ile ilgilenen personeline teşekkür etti. Dilek, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tesislerinin kullanımında hiçbir yardımı bizlerden ve tüm kulüplerden esirgemiyor. Eskiden tesislerin kullanımında büyük zorluklar çekiyorduk. Edebali Stadı'nda antrenman yapmamız engelleniyordu ve stadın kapıları kilitleniyordu. Antrenman için gerekli malzemelerin kullanımına izin verilmiyordu. Ama son yıllarda hiç böyle problemlerle karşılaşmıyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve personeli Bilecik'te faaliyet gösteren amatör futbol takımlarına elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Tüm kulüplerimiz için bu bağlamda Müdürümüz Arslan Yıldız beye şube müdürlerine ve tüm personele teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
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