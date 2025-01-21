Bilgehan Demir'den Uyuşturucu ile Mücadele Önerileri

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(İSTANBUL) - Son olarak Mike Tyson maçındaki sunumuyla sporseverlerin karşısına çıkan spor yorumcusu Bilgehan Demir, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan "Ayık Yaşamlar" belgeseline konuk oldu. Mücadele sporlarının uyuşturucu bağımlılığı ile de mücadelede başarı sağladığını anlatan Demir, gençlere ve ailelerine hayati uyarılarda bulundu. Demir, gençlere "Her şey olabilirsiniz, şampiyon da olabilirsiniz ama ayık olmadığınız sürece sonunuz iyi olmaz. Ayık olun" dedi.

Yayınlanan verilere göre, Türkiye'de uyuşturucu madde bağımlılığı gitgide büyüyor. Uyuşturucu kullanımının ilkokul çağlarına kadar indiği Türkiye, uyuşturucu sorunuyla mücadele için eğitici faaliyetlerde de sınıfta kalıyor. Uyuşturucu karanlığına ışık tutan, uyuşturucu ile mücadelede neler yapılması gerektiğini derinlemesine inceleyen bir belgesel başladı. Türkiye'nin uyuşturucu gerçeğini, bağımlılık tedavisi ve alternatif yöntemleri sosyal ve psikolojik boyutlarla ele alan Ayık Yaşamlar isimli belgesel serisi, sekizinci bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını gazeteci ve yazar Hande Karacasu'nun üstlendiği belgeselin yeni bölümüne sporcu ve spor anlatımcısı Bilgehan Demir konuk oldu.

"Üniversite çağına kadar sokaklarda dövüştürüldüm"

Özellikle mücadele sporlarıyla ilgili anlatımlarıyla tanınan, ünlü boksör Mike Tyson'ın son maçını da Türkiye'deki izleyicilerle buluşturan Demir, belgeselde uyuşturucuyla mücadelede 'pozitif bağımlılık'ların önemine vurgu yaptı. Pozitif bağımlılıkların başında sporun geldiğini belirten Demir, "Ben çocukluğumda neler yaşadığımı çok iyi biliyorum. 12 yaşımda beni sokakta dövüştürüyorlardı. Yeri de söyleyeyim, Bursa Şükraniye'deki odun depoları… Bizi zincirlerle dövüştürüyorlardı, bizim üzerimizden kimler ne paralar kazanıyorlardı, şimdi idrak ediyorum. Böyle bir hayattan geldim, üniversite çağına kadar devam etti bu. Babam öğretmendi, Milli Eğitim Müdürü oldu hatta. Kaymakam babamı arıyordu, 'Oğlun karakolda, gel al' diye. Avatar Atakan'ı bilirsiniz, çocuk nerelerden geldi. Çocuk Muaythai'de dünya şampiyonu olup altın madalya taktı. Diğer yanda Mike Tyson… 12 yaşında kadar sanırım 28 kriminal suçu var. Sonra antrenörünün etkisi altına girdi, disipline oldu ve tanıdığımız Tyson oldu" ifadelerini kullandı.

Oğluna ne öneri veriyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sporcular için söylediği "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözüne de atıf yapan Bilgehan Demir, "Yanlışa düşmemek için de akıllı davranmak gerekir. Mücadele sporlarında enerji çocuklar için doğru yönlendiriliyor. Spora başlayan çocuk nasıl içecek, nasıl haytalık yapacak? Hocası maça almaz, hatta kovar kulüpten. Çünkü şampiyonluk olma yolunda çocuğun önündeki engel bunlar. Oğluma da hep bunu aşılıyorum. Sana 'erkek adamsın' diye coşturmaya çalışabilirler, 'ne olacak bir taneden' diye lafa başlayabilirler. Bunlara sakın aldanma, erkek adamlık testi uygulamaya kalkan kişiyi ringe davet et. Ben oğluma bunu salık veriyorum" diye konuştu.

"Her şey olabilirsiniz, şampiyon da olabilirsiniz ama ayık olmadığınız sürece sonunuz iyi olmaz"

Ayık Yaşamlar'ın sekizinci bölümünü gençlere ve ailelerine öneriler vererek bitiren Demir, "Ben aslında uyarıların çok dikkatli yapılmasından yanayım. Bir şey için yapma dedikçe, çocuk onu merak eder. Bunu yapacağınıza çocuğa örneklerle doğru olanı anlatın. Çocuklara vereceğim uyarı ise dünyada baş edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız ileride. İleride mutlu olmak istiyorsanız şimdi çok mutlu olmayın. İyi ya da kötü insan olmaya çalışmayın, normal insan olmaya çalışın. İnanılmaz büyük teşekkürler veya tebriklere gerek yok, küçük şeylerle mutlu olun" dedi.

Demir, sözlerini, "Her şey olabilirsiniz, şampiyon da olabilirsiniz ama ayık olmadığınız sürece sonunuz iyi olmaz. Ayık olun" ifadeleriyle noktaladı.