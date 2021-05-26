Bilgi yarışmasında nokta atışı yaptılar - Son Dakika

Bilgi yarışmasında nokta atışı yaptılar

26.05.2021 11:44
Bilgi yarışmasında nokta atışı yaptılar, System.String[]

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri pandemi ortamında bile insan odaklı çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri pandemi ortamında bile insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. Gençler Bilgi Yarışmasında Bölge Birincisi olan 'Nokta Atışı Takımı' öğrenciler ödüllendirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri pandemi ortamında bile insan odaklı çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Palandöken Gençlik Merkezi üyesi olan Feleknaz Göksu, Merve Erinkarlı ve Alperen Yıldırım'dan oluşan 'Nokta Atışı Takımı' Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği online olarak yapılan Gençler arası bilgi yarışmasında Doğu Anadolu bölge birincisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 faaliyet programında yer alan Gençler Arası Bilgi Yarışması'nda liseler kategorisine Erzurum damga vurdu.

Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, Bilgi Yarışması Erzurum Sorumluları Ümran Öztürk ve Fırat Ceyhan nezaretinde yapılan İl Finali'nden sonra Doğu Anadolu Bölge Birinciliğinde boy gösteren Nokta Atışı Takımı, elde ettiği başarı ile Dadaşların göğsünü kabarttı. Bilgi Yarışması Erzurum İl Finali birincisi olan Palandöken Gençlik Merkezi üyeleri Feleknaz Göksu, Merve Erinkarlı ve Alperen Yıldırım'dan oluşan 'Nokta Atışı Takımı' 14 ilin katıldığı Bölge Şampiyonasına birinci oldu. Elazığ gençlik ve spor il müdürlüğünün 24 Mayıs 2021 tarihinde online olarak düzenlediği Bölge Finali yarışmasına katılarak tüm rakiplerini geride bırakan Erzurum ekibi Bölge Şampiyonu olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Feleknaz Göksu, Merve Erinkarlı ve Alperen Yıldırım'dan oluşan 'Nokta Atışı Takımı' Doğu Anadolu Bölgesi'ni Türkiye finallerinde temsil edecek.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Bölge Yarışmasında Doğu Anadolu Bölge Şampiyonu olan Feleknaz Göksu, Merve Erinkarlı ve Alperen Yıldırım'dan oluşan 'Nokta Atışı Takımı'nı kutlayarak Türkiye finalleri öncesinde kendilerini ödüllendirerek başarı dileğinde bulundu.

Bilgi yarışmasının şampiyonlarına plaket veren Aydın, "İnşallah ilimize ve bölgemize Türkiye Şampiyonluğu da yaşatacaksınız. Sizlere güvenimiz tam. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Ödül töreninde Dahi Koleji Kurucu Müdürü İlhan Özsaygın, Okul Müdürü Adem Yakıcı, Tarih Öğretmeni Murat Kaplan ile Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar ile Bilgi Yarışması Erzurum Koordinatörlerinden Gençlik Lideri Fırat Ceyhan da hazır bulundu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Doğu Anadolu Bölge Birincisi olan ekibe Bilgi Yarışması Türkiye Finalleri öncesinde başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Bilgi yarışmasında nokta atışı yaptılar
Bilgi yarışmasında nokta atışı yaptılar
Bilgi yarışmasında nokta atışı yaptılar

Doğu Anadolu, Erzurum, Türkiye, Göksu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bilgi yarışmasında nokta atışı yaptılar - Son Dakika


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