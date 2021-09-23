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BİLİM KURULU ÜYESİ GÜNDÜZ MİLYONLARCA AŞI YAPILDI, CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ - Son Dakika

BİLİM KURULU ÜYESİ GÜNDÜZ MİLYONLARCA AŞI YAPILDI, CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

23.09.2021 10:34

ADANA'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Covid-19 aşısının önemine vurgu yaparak, Milyonlarca aşı yapıldı, ciddi yan etkisi görülmedi dedi.

ADANA'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Covid-19 aşısının önemine vurgu yaparak, Milyonlarca aşı yapıldı, ciddi yan etkisi görülmedi dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşıdan kaçınmanın virüsün yayılımını hızlandırdığı belirterek, yeni varyantlara neden olabileceği uyarısında bulundu. Pandemide tek ışığın bilim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gündüz, ilk aşılanan grup olan yaşlılarda bu tedirginliğin biraz azaldığına dikkat çekti. Gündüz, 50 yaş altı kesimin, hala yan etkilerin görülebileceği düşüncesi ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler nedeniyle aşı olmaktan kaçındığını dile getirdi.

'AŞI TEDİRGİNLİĞİNİN BİR NEDENİ DE SOSYAL MEDYA'

Yan etkileri ön plana çıkararak, aşıdan kaçmanın, yanlış yaklaşım olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gündüz, Dünyada yüz milyonlarla aşı yapıldı ve şu ana kadar ortaya konmuş ciddi bir yan etkisi görülmedi. Aşı tedirginliğinin bir nedeni de sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgiler. Bu paylaşımların saatler içerisinde yüz binlerce kişiye ulaşmasıyla sağlık çalışanları da zor durumda kalıyor. Sonuçta aşıdan vazgeçerek salgının devam etmesine neden oluyor ve birçok insan da bundan zarar görüyor. Hastanelere yatıyor ya da hayatını kaybediyor. En doğru bilgi bilimsel bilgidir. En ufak bir tereddüdü olan mutlaka sağlık kuruluşlarına, hekimlere başvursunlar. Doğru bilgiyi oralardan alsınlar. Kulaktan dolma bilgilere, sosyal medyada yer alan bazı haberlere inanıp, güvenmesinler. Burada tek ışığımız, tek yolumuz bilimdir. Bilime herkes inansın, bilime herkes güvensin dedi.

'YOĞUN BAKIMLARDA HASTALIĞI OLMAYAN GENÇLER DE VAR'

Toplumun bir bölümünde 'Bana bir şey olmaz' algısının devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, bu algı nedeniyle virüsün de yayılmaya devam ettiğini söyledi. Bu direnç devam ederse yeni varyantların olmasının da kaçınılmaz hale geleceğine değinen Gündüz, Genç kesimin aşılanmaması, aşılananları da riske atıyor. Gençlerin de aşıyı yaptırmaları gerekiyor. Yoğun bakımlarda herhangi bir hastalığı olmayan gençlerin de ağırlaştıklarını, akciğer tutulumlarının olduğunu zaman zaman görüyoruz. Toplum bağışıklığı kazanılması için aşı son derece önemli ve hayati bir durumdur diye konuştu.

BİLİM KURULU ÜYESİ GÜNDÜZ MİLYONLARCA AŞI YAPILDI, CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ
BİLİM KURULU ÜYESİ GÜNDÜZ MİLYONLARCA AŞI YAPILDI, CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ
BİLİM KURULU ÜYESİ GÜNDÜZ MİLYONLARCA AŞI YAPILDI, CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ
BİLİM KURULU ÜYESİ GÜNDÜZ MİLYONLARCA AŞI YAPILDI, CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLİM KURULU ÜYESİ GÜNDÜZ MİLYONLARCA AŞI YAPILDI, CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİLİM KURULU ÜYESİ GÜNDÜZ MİLYONLARCA AŞI YAPILDI, CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ - Son Dakika
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