Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Solunum alerjileri, enfeksiyonlarla karıştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Solunum alerjileri, enfeksiyonlarla karıştırılıyor

18.06.2022 10:23
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Solunum alerjileri, enfeksiyonlarla karıştırılıyor

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bahar ve yaz aylarında etkisini artıran solunum yolu alerjilerinin, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları ile karıştırıldığı için yanlış tedavi uygulandığını belirterek, "Çoğu maalesef alerji değil de...

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bahar ve yaz aylarında etkisini artıran solunum yolu alerjilerinin, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları ile karıştırıldığı için yanlış tedavi uygulandığını belirterek, "Çoğu maalesef alerji değil de sanki enfeksiyon gibi tedavi ediliyor. Ezbere ilaçları da çok kullanmamak lazım" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bağışıklık sistemi bozukluğu alerjinin, özellikle bahar ve yaz aylarında yaşam kalitesini düşüren reaksiyonlara neden olabildiğini belirterek solunum yolu alerjilerinin tedavi edilebilir olduğuna dikkat çekti. Mevsimsel alerjinin soğuk algınlığı ve üst solunum enfeksiyonları ile karıştırıldığını kaydeden Özlü, doğru ve zamanında tedavinin önemini belirtip, "Bahar ve yaz mevsimi ile beraber solunum yolu alerjileri olan kişilerde hemen yakınmalar yoğun bir şekilde başladı. Bu ara pek çok alerjili hastamız başvuruyor. Genelde solunum yolu alerjileri hapşırma, burunda kaşıntı, burun akıntısı, burunda tıkanma, geniz akıntısı ve öksürük yakınmaları ile geliyorlar. Astım hastalığı da buna katılmışsa nefes darlığı, hırıltı, inatçı öksürükler oluyor. Gün boyu devam eden art arda nöbetler şeklinde çok sayıda hapşırmalar olabiliyor. İnanılmaz derecede yaşam kalitesini bozan şikayetler oluyor. Bazen gece uyku uyutmuyor bu hapşırma ve öksürmeler. Hastalar zorlanıyorlar. Polenlerin özellikle burada etkisi çok fazla. Bahar ve yaz mevsiminde polen yükü artıyor ve değişiyor. İklim de etkili oluyor tabi. Sıcaklar, nem ve benzeri diğer değişimlerde bu polenlerden bizim etkilenmemizi sağlıyor. Açık havada daha çok vakit geçiriyoruz. Bu da daha çok polen maruzuna yol açabiliyor. Bu alerjik semptomlar ve alerjik hastalıklar artık günümüzde tedavi ile tamamen önlenebilir" dedi.

'TEDAVİDEN KAÇMAYA GEREK YOK'Tedavi süreci ve alerjik durumdan korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Eğer mevsimsel bir alerji varsa aslında bu semptomların başlamasından önce tedaviye başlayıp bu mevsim boyunca düzenli ilaç kullanmak gerekiyor ve mevsim bittiğinde yine tedavi kesilebiliyor. Ama mevsimsel değil yıl boyu devam eden bir alerjik yapı söz konusu ise o zaman da sürekli bir tedavi gerekebilir. Her ne olursa olsun kişi yapısına göre, şikayetlerine göre bireysel tedaviler ile bu sorunu çözebilir, çözmek mümkün bunu. Korunmak önemli. Mümkün olduğu kadar alerji testleri yapılarak neye alerjisi var bu tespit edilebilir ve buna dönük olarak da bazı tedbirler alınabilir. Bu konuda yakınmaları olan kişilerin göğüs hastalıkları uzmanı ya da alerji uzmanına başvururlarsa kendilerine yardımcı olacaklardır. Bu mevsimi de gayet rahat konforlu yaşamdan ödün vermeden atlatmaları mümkün. Alerjik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların bazı önemli yan etkileri vardı önceden ve bundan dolayı hastalarımız bu ilaçlara çok kullanma konusunda istekli olmaya biliyorlardı. İşte uyku, uyuşukluk, iştah artışı gibi bazı istenmeyen etkiler bu ilaçların bazılarında olabiliyordu. Ama günümüzde artık bu tür yan etkiler de büyük oranda azaltılmış durumda. Daha güvenli daha etkili ilaçlar var. Dolayısıyla bu tedaviden kaçmaya gerek yok bu zahmeti çekmeye gerek yok" diye konuştu. 'AĞIR KLİNİK TABLOLAR GELİŞEBİLİYOR'

Ertelenen tedavinin hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyen Özlü, "Alerjik hastalıklar bir arada görülebilir önce biri başlayıp sonra diğeri buna eklenebilir. Mesela alerjik nezlesi şeklinde başlayıp sonra bunu astım eklenebilir veya ürtiker gibi deri ile ilgili alerjiler eklenebilir. Alerjik göz nesnesi buna eklenebilir. Kişiden kişiye, ortama göre, yaşam şekline göre değişiyor bunlar. Doğru tedaviyle tümünü kontrol altına almak mümkün. Yoksa giderek daha da sıkıntılı durumlar, ağır klinik tablolar gelişebiliyor. Komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Dikkat etmek lazım. Bunların çoğu da maalesef alerji değil de sanki enfeksiyon gibi tedavi ediliyor. Hastalarda ben üşüttüm, nezle oldum, grip olduğunu zannedip antibiyotikler alıyorlar, öksürük şurupları kullanıyorlar. Bunlar geçici bir süre belki bir kısmı fayda sağlayabiliyor ama sorunu çözmüyor. Yani bütün olarak bakıldığında kalıcı kontrol altına alacağı bir tedavi sağlamıyor. Sadece geçici bir tedavi rahatlatıcı bir tedavi oluyor. Onun için böyle ezbere ilaçları da çok kullanmamak lazım. Öncelikle hastalığın teşhis edilmesi lazım" dedi.


YORUMLAR
500
Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı: 'Beyin sisi' Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı: 'Beyin sisi' Londra Gatwick Havalimanı yeterli çalışan olmadığı için yazın uçuş sayısını azaltacak Londra Gatwick Havalimanı yeterli çalışan olmadığı için yazın uçuş sayısını azaltacak
Kaynak: DHA

Bilim Kurulu, Tevfik Özlü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Solunum alerjileri, enfeksiyonlarla karıştırılıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 10:31:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Solunum alerjileri, enfeksiyonlarla karıştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement