Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum

02.05.2022 17:09

Koronavirüs sebebiyle uygulanan maske kısıtlaması şuanda sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında zorunlu tutuluyor. Sağlık Bakanı Koca'nın maske zorunluluğunun tamamen kaldırması ile ilgili bayram dönüşünü işaret etmesinden sonra bir açıklama da Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten geldi. Yiyit: "Bir hafta 10 gün içerisinde son kısıtlamaların kaldırılacağını düşünüyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Karabük'teki Polis Evinde düzenlenen protokol bayramlaşmasına katıldı. Bayramlaşmaların ardından konuşan Yiyit, koronavirüs süreci ve maske zorunluluğunun tamamen kaldırılması konularına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"COVID-19'UN GETİRDİĞİ SIKINTILARDAN KURTULMAYA KARAR VERDİK"

Yayılım hızıyla kısa sürede vaka tablosunu adeta uçuran Omicron varyantının, Alfa, Beta, Delta, Gamma varyantları gibi ciddi hastalık yapmadığını söyleyen Yiyit şöyle konuştu:

"Rakamlarımız olabildiğince hızla aşağıya doğru iniyor ve bu bizim için iyi bir kazanım oldu. Vakalarımızın hastaneye yansımalarının çok hızlı inmesi bizi cesaretlendirdi. Şimdi mevcut haliyle yapılan toplantılar Omicron'un sağlık sistemi için bir yük olmadığı ve rakamların aşağıya iniş trendinin ineceğini gördük. Son bilim kurulu toplantımız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Kulliye'de yapıldı ve bir daha gerekmedikçe toplantı yapmama kararına varıldı. Bütün o kısıtlamaları ve Covid-19'un bize getirdiği sıkıntılardan hepsinden kurtulmaya karar verdik."

"10 GÜN İÇERİSİNDE MASKE KISITLAMALARI KALKACAK"

Toplu taşıma ve sağlık tesislerinde maske kullanımının bir süre daha devam edeceğini belirten Prof. Dr. Yiyit, günlük vaka sayısının binin altına düştüğü anda maske kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını söyledi. Yiyit şu ifadeleri kullandı: "Yakın bir zamanda muhtemelen bir hafta 10 gün içinde en son kalan kısıtlamaların da kalkacağını düşünüyorum. Mevcut haliyle aslında virüs çok hızla yayılsa bile genel yaklaşım bir üst solunum yolu enfeksiyonuna döndü, yani akciğer tutumu çok fazla gözlemlemediğimiz için bu bize çok rahat hareket etmeye itti."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu için tarih verdi: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
Prof. Dr. Nurettin Yiyit

"KISITLAMA VE YASAKLAMA GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Grip hastalığında alınan tedbirlerle yola devam etme kararı aldıklarını söylen Prof. Dr. Yiyit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gribin yoğun olduğu dönemde bireysel korunma tedbirlerinin ön plana çıktığı bir yol haritası seçiyoruz. Hasta olan kişi kendini koruyor. 65 yaş üstü riskli olan hastalar daha çok dikkat ediyor ve aşılarını oluyorlar. Bu dakikadan sonra hasta olan hastalık riski yüksek olanların tedbirlerini alacağı bir dönem. Toplumsal anlamda biz her hangi bir kısıtlama ve yasaklama gibi bir niyetimiz yok. Bu virüs bu haliyle devam ederse artık geçmiş olsun deme zamanı. Yaşadığımız 2 yıllık sıkıntı ve stresi mazide bir tarihi yaşanmış 2 yıllık olay olarak kalma ve bırakılma zamanı. Bu bayram, aslında bu kadar aradan sonra bayram gibi yaşayabileceğimiz, maske ve mesafenin aramızdan çıktığı, gönül rahatlığı ile ellerimizin tokalaştığı ve sarılmanın mümkün olduğu, büyüklerimizin ellerinin öpülebildiği bayram kutlama hakkını bize tekrar geri verdi. İnşallah bundan sonrada çok ciddi bir sıkıntı göreceğimizi düşünmüyoruz. Bu şekilde rahat düşünmemizi gösterecek şekilde gidiyor rakamlar. Sonbahar geldiğinde durma tekrar duruma bakacağız. Şuan için bir endişemiz ve kötü beklentimiz yok"

"AŞI ÜRETEBİLEN 9 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"

Covid sürecinde dünyaya örnek bir yönetim sistemi uyguladıklarını söyleyen Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "İlaçlarımızı hazır tutarak hastanelerimizi büyüttük. Dünyada aşı üretebilen 9 ülkeden biri olmayı başardık. Sağlık allamında yapılabilecek her şeyi yaparak hızlı bir şekilde reaksiyon alabilen bir ülke olduğumuzu gördük. Covid-19 döneminde böyle bir salgının en ideal optimum nasıl yönetileceğini dünyaya gösteren bir ülke olduk. Bunun da şuanda meyvelerini yiyoruz. Şuan ülkemize karşı sağlık turizmi patlaması var." dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu için tarih verdi: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum

"YAKIN BİR TEHLİKE ÜLKEMİZ İÇİN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yeni bir virüs riski olmadığını ifade ederek "Eğer böyle bir şey söz konusu olursa da ne kadar hazırlıklı olduğumuzu hep birlikte gördük. Sağlık altyapımız çok güçlü ve güçlenerek devam ediyor. Yeni hastaneler hala açılmaya devem ediyor ve yeni sağlık profesyonelleri sağlık ordusuna katılmaya devam ediyor. Artık biz aşı üretmeyi başarmış bir ülkeyiz. Bir sonraki süreçte asla böyle bir hazırlık sürecimiz olmayacak, çünkü artık biz bu aşamayı geçtik. Filyasyon gibi aşılama sistemleri gibi zaten hazır ve oturmuş halk sağlığı uygulamalarımız var. Yeni bir tehlike olursa o tehlikeye en hazırlıklı ülkenin yine bizim olacağımızı net söyleyebilir. Şuan için endişeye mahal bir durum yok. Artık kavuşma, kucaklaşma ve maskesiz mesafesiz ellerimizin sımsıkı birleşme zamanı. Bunun da değerini ve kıymetini bilip, sağlık anlamında öncelikle herkes kendinin doktoru ve hemşiresi olmak durumunda. Hastalıklara karşı kendimizi korumalıyız. Görünür yakın bir tehlike ülkemiz için söz konusu değil." dedi.

YORUMLAR
500
Nijerya'da bayram gelenekleri atlı geçit törenleriyle renkleniyor Nijerya'da bayram gelenekleri atlı geçit törenleriyle renkleniyor 2 Yıl aradan sonra geleneksel köyde bayramlaşma geleneği yeniden başladı 2 Yıl aradan sonra geleneksel köyde bayramlaşma geleneği yeniden başladı

Togo Cumhuriyeti, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Bayram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:07 Sivas'ta otomobil duvara tosladı: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
20:07 Kaza geçiren kadını öldü sanıp tabuta koydular! Tabuttan sesler gelmeye başlayınca gerçek anlaşıldı
20:05 ABD'li eski üst düzey komutandan Putin iddiası: Ukrayna'da başaramazsa infaz edilecek
20:03 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi
20:01 Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim
20:01 Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor!
19:04 İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi
18:57 Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 20:20:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement