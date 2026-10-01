Bilincini kaybeden sürücü elektrikli aracıyla tapınağa daldı! 3 kişi yaralandı

Tayland’ın başkenti Bangkok’un Çin Mahallesi’nde bulunan Guanyin Tapınağı’nda korku dolu anlar yaşandı. 78 yaşındaki sürücü, direksiyon başında aniden fenalaşıp bilincini kaybedince elektrikli aracın kontrolünü yitirdi. Sürücünün yanlışlıkla gaza basması sonucu araç, ibadet edenlerin bulunduğu tapınağa hızla daldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

30 KİŞİ PANİKLE KAÇTI

Olay, Bangkok’un Yaowarat Yolu üzerindeki Thian Fah Vakfı bünyesinde bulunan Guanyin Tapınağı’nda meydana geldi. Kaza sırasında tapınakta yaklaşık 30 kişinin ibadet ettiği belirtildi. Elektrikli aracın aniden içeri girmesiyle büyük panik yaşanırken, bazı kişiler son anda aracın önünden kaçmayı başardı.

Araç, tapınağın girişinden içeri girdikten sonra ibadet edenlerin bulunduğu bölüme ilerledi ve 3 kişiye çarptı. Çarpmanın ardından bazı yaralıların aracın altında kaldığı ve kurtarma ekiplerinin hidrolik ekipman kullanarak müdahale ettiği aktarıldı.

78 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ FENALAŞTI

Polisin yaptığı ilk incelemeye göre 78 yaşındaki sürücünün yüksek tansiyonla ilgili sağlık sorunları bulunuyordu. Sürücü, olay sırasında aniden fenalaşarak bilincini kaybettiğini ve bu sırada ayağının gaz pedalına basmasıyla aracın kontrolden çıktığını söyledi.

Sürücünün tapınağa ibadet etmek amacıyla gittiği öğrenilirken, yapılan alkol testinin negatif çıktığı bildirildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 60 yaşındaki bir kadın ağır yaralanırken, 21 ve 27 yaşlarındaki iki kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis, sürücü hakkında yaralanmaya neden olan dikkatsiz araç kullanma kapsamında işlem başlattı. Soruşturmanın, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin gelişmeler doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

GUANYİN HEYKELİ ZARAR GÖRMEDİ

Elektrikli aracın çarpması sonucu tapınağın bazı bölümlerinde ve Guanyin heykelinin bulunduğu alanın taban kısmında hasar oluştu. Ancak araç heykelin bulunduğu noktaya kadar ilerlemesine rağmen Guanyin heykelinin kendisi zarar görmedi. Araç, heykelin kaidesinin önünde durdu.