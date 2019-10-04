Son Dakika Haberleri: Bin 800 yıllık tarihi mağaralara gizemli yolculuk
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Bin 800 yıllık tarihi mağaralara gizemli yolculuk

3 saat önce

Bin 800 yıllık tarihi mağaralara gizemli yolculuk Fırat ve Göksu'nun birleştiği Kızılin Kanyonu Halfeti'ye rakip Bin 800 yıllık tarihi mağaralara teknelerle ulaşılıyorADIYAMAN - Halfeti'ye rakip olan Fırat Nehri üzerindeki bin 800 yıllık tarihi Kızılin mağaralarına turistler tekne ile ulaşıyor.

Bin 800 yıllık tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Fırat ve Göksu'nun birleştiği Kızılin Kanyonu Halfeti'ye rakip

Bin 800 yıllık tarihi mağaralara teknelerle ulaşılıyor

ADIYAMAN - Halfeti'ye rakip olan Fırat Nehri üzerindeki bin 800 yıllık tarihi Kızılin mağaralarına turistler tekne ile ulaşıyor.

Göksu Nehri ile Fırat Nehri'nin birleştiği Kızılin Kanyonu, eşsiz doğası ve tarihi yapısıyla turistlerin yeni gözdesi oldu. Şanlıurfa'da bulunan Halfeti'nin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Kızılin Kanyonu'nda bulunan bin 800 yıllık tarihi mağaralar büyük ilgi çekiyor. Mağaralar Besni tarafında Kızılin ve Sarıkaya köyleri ile Adıyaman tarafında Gümüşkaya ve Mal Pınarı civarında yoğun olarak bulunuyor.

Ana kayalara oyulmuş, 40-50 metre yüksekliğindeki 2 veya 3 katlı mağaralara ulaşmak için turistler tekneler ile yolculuk yapıyor. Turistler müzik eşliğinde gerçekleştirilen tekne gezisinin ardından mağaralara ulaşıyor. Sarp kayalıklardaki mağaralara giren turistler zorlu bir tırmanışın ardından tarih ve doğayı bir arada yaşıyor. Mağaralara hayran kalan turistler, mağaralarda fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.

Kızılin Kanyonu'nun Halfeti'ye rakip olduğunu dile getiren ziyaretçiler, Kızılin'de turistler için sosyal tesis olmadığına dikkat çekerek, daha fazla turist için tesis yapılması gerektiğini vurguladı.

Kızılin'e hayran kaldıklarını belirten ziyaretçiler, Kızılin Kanyonu'nun ve mağaraların mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti.

Bin 800 yıllık tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Fırat Nehri, Halfeti, Göksu, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:52 Kaynak: İHA
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