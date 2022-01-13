Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı bir metreyi aştı - Son Dakika

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı bir metreyi aştı

Akseki- Seydişehir arasında uzun araçların geçişine izin verilmiyor

Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren etkili oluyor

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı bir metreyi aşarken kara yolları ekipleri iş makinalarıyla temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde geçtiğimiz cumartesi gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar yağışı devam ediyor. Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana geliyor. Kar yağışının etkili olması nedeniyle üç şerit olan yolun iki şeride düşmesi nedeniyle karayolları ekipleri kar kürüme çalışmalarının yanında kar püskürtme makinaları ile de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 50 santimetre ile bir metreyi aşarken dün saat 16.00 itibarı ile tırlara açılan yol sabah saatlerinde yeniden tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri kar yağışının etkili olması nedeni ile uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin mutlaka zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Öte yandan Akseki'nin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde de kar yağışı nedeni ile mahalle yollarını da açmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma yapıldığı bildirildi.