Binada Mahsur Kalan 2'si Çocuk 8 Kişiyi Botla Kurtardılar
1 saat önce
Binada mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiyi botla kurtardılarMARDİN - Midyat'ta aynı aileden bir apartmanda aşırı yağmur sularından dolayı apartmanın etrafı yağmur suları ile dolunca evden çıkamayan, mahsur kalan 2' si çocuk 8 kişiyi AFAD ve itfaiyeciler kurtardı.
Binada mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiyi botla kurtardılar
MARDİN - Midyat
'ta aynı aileden bir apartmanda aşırı yağmur sularından dolayı apartmanın etrafı yağmur suları ile dolunca evden çıkamayan, mahsur kalan 2' si çocuk 8 kişiyi AFAD
ve itfaiyeciler kurtardı. Bağlar
mahallesi, Şan yapı 5 te aynı aileden aşırı yağmur sularından dolayı apartmanda mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ekipleri ve Mardin
Büyükşehir belediyesine bağlı Midyat İtfaiye
grup amirliği personelleri tarafından kurtarıldı.
Aynı evden bir apartmanın içinde mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi olayı itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bağlar mahallesinde bulunan olay yerine giden ekipler AFAD ekibinden yardım isteyerek bot yardımı ile bir apartmanda mahsur kalan 8 kişiyi kurtardılar. Yağmur suları apartmanların camlarına kadar yükselmişti. Apartmanda ayrıca bulunan 3 aile evlerinde kalmayı tercih edip apartmanda kaldılar. Kurtarılan vatandaşlar yakınlarının yanına geçti.
Yolu yardılar sular aksın diye apartmanın etrafındaki su biraz azalsın diye asfalt yolu yardılar.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:30 Kaynak: İHA
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