Son Dakika Haberleri: BİNALİ YILDIRIM AK PARTİ SANDIK BAŞKANI ÖZGÜR ZENGİN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (1)
Son Dakika Güncel Haber

BİNALİ YILDIRIM AK PARTİ SANDIK BAŞKANI ÖZGÜR ZENGİN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (1)

12 dakika önce

Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı.

BİNALİ YILDIRIM AK PARTİ SANDIK BAŞKANI ÖZGÜR ZENGİN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (1), System.String[]

Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin'in cenaze törenine katıldı.
23 Haziran yerel seçimlerinde sandık başında görevli olan 30 yaşındaki AK Parti Sandık Başkanı Özgür Zengin, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Zengin için bugün ikindi namazını müteakiben Samandıra'da bulunan Ebubekir Camii'nde kılınan cenaze namazına Binali Yıldırım'da katıldı. Yıldırım, namaz öncesi Zengin'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
 
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Binali Yıldırım'ın camiye gelişi
-Yıldırım'ın cenaze yakınlarına başsağlığı dilemesi
-Genel ve detaylar
 
 


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:41 Kaynak: DHA
sandık, ak parti, binali yıldırım, cenaze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taytı hatırlatılan Pınar Altuğ'dan takipçilerine cevap gecikmedi AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü Ali İhsan Varol, programında CHP ile ilgili soru sorduran sayfaya seçim sonrası ateş püskürdü AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 17:53:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BİNALİ YILDIRIM AK PARTİ SANDIK BAŞKANI ÖZGÜR ZENGİN'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]