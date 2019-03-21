Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Bölgeyi Yeniden Yaptık

Binali Yıldırım: Bölgeyi Yeniden Yaptık

1 saat önce

- Salondan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Esenyurt'ta Doğu - Güneydoğu temsilcileri toplantısında konuştu.

- Salondan görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Esenyurt'ta Doğu - Güneydoğu temsilcileri toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:05 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Esenyurt, Binali Yıldırım, Güncel
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