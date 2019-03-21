Binali Yıldırım: Bölgeyi Yeniden Yaptık
1 saat önce
- Salondan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Esenyurt'ta Doğu - Güneydoğu temsilcileri toplantısında konuştu.
- Salondan görüntüler AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Esenyurt
'ta Doğu - Güneydoğu temsilcileri toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:05 Kaynak: AA
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