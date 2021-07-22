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Binali Yıldırım: "Bu bulvardan Paris'te bile yok" - Son Dakika

Binali Yıldırım: "Bu bulvardan Paris'te bile yok"

22.07.2021 20:55

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Sivas'ın Gölova ilçesinde adlarının verildiği bulvar ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Sivas'ın Gölova ilçesinde adlarının verildiği bulvar ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım, "Şu anda açmakta olduğumuz bu bulvardan Paris'te bile yok. İnsanımızın ne kadar önemli olduğunu, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının asırlardan beri ne anlama geldiğini bu hizmetler bir bir gösteriyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bir dizi açılışlara katılmak üzere Sivas'ın Gölova ilçesine geldi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, bazı ile ve ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program ilk olarak Binali Yıldırım'ın adının verildiği bulvarın açılışı ile başladı. Yıldırım burada adının verildiği ' Gölova Binali Yıldırım Bulvarı'nın açılışını yaptı.

Burada konuşan Binali Yıldırım, "Allah bu yolda kazasız, belasız seyahat etmeyi nasip etsin" diyerek, "Şu anda açmakta olduğumuz bu bulvardan Paris'te bile yok. İnsanımızın ne kadar önemli olduğunu, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının asırlardan beri ne anlama geldiğini bu hizmetler bir bir gösteriyor. Bu güzel eser, burada yaşayan hemşerilerimize hizmet edecek, onların can güvenliği her şeyin önünde gelir. Rabbim bu yolda seyahat edenleri her türlü kazadan, beladan muhafaza etsin" dedi.

Konuşmanın ardından Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, eşinin adının verildiği 'Gölova Öğretmen Semiha Yıldırım Semt Kütüphanesi'nin açılışına geçti. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda konuşan Binali Yıldırım, "Bu bayram günü de elimiz boş gelmeyelim dedik, bir müjdeyle gelelim istedik. Vekillerimizin de gayretleri var. Gölova'ya kapalı bir spor salonu yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"KİTAP ÇOK ÖNEMLİ"

Yıldırım, kitabın çok önemli olduğunu söyleyerek, "Kitap insanın insana olan sevgisini artırır. Kitap kavgaları azaltır. Nasıl midemizin nefsini doyurmak için gıdaya ihtiyacı varsa, beynimizin açlığını gidermek için de kitaba ihtiyacı var. Türkiye'de kayıtlı 34 bin kütüphane var, bu kütüphanelerin de 8 milyon kayıtlı üyesi var. Burada açtığımız kütüphane de okuma odaları, bilgisayarlar var. 5 bin tane de kitap var. Gölova'nın köyleri ile birlikte nüfusundan fazla. Herkes bir kitap alsa bin 500 kitap artıyor. Sivas'ta da 28 kütüphanemiz var. Ancak daha önemlisi, bu Sivas'taki kütüphanelerimizin üye sayısı 90 bin. Kitap sayısı da 470 binin üzerinde. Bu ne demek, nüfusun 4'te 3'ü, yüzde 75'i kadar kitap var. Kütüphanelere üye sayısını nüfusa oranlarsak 6 kişiden 1 kişi kütüphaneye üye. Bu ne demektir, Sivas için gurur verici bir şey demektir. Türkiye ortalamasının üzerinde. Demek ki Sivaslılar okumayı yazmayı seviyor. Çalışmayı da seviyor, akıl terini de, alın terini de seviyor" şeklinde konuştu.

"ÇOK OKURSAK AZ KAVGA EDERİZ "

"Çok okursak az kavga ederiz" diyen Yıldırım, "Bunun için de okuyacağız. Çok okursak az kavga ederiz. Bir birimizi seveceğiz. Birbirimize destek olacağız. Zor zamanlarda, dar zamanlarda birbirimizin sesine kulak vereceğiz. Bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında bu güzel yurdumuzda, huzurla, güvenle, yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Yıldırım, ayrıca Gümrük Birliği ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "Ne olursa olsun Gümrük birliğine gerilim diyemeyiz. Memleketimizin, taşımacımızın, ihracatçımızın menfaati ne ise onları korumak mecburiyetindeyiz. Çok yol aldık, hallolacak. Ne kadar kaçsalar, sonunda halledeceğiz" diye konuştu. Konuşmanın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a hediyeler taktim etti. Daha sonra açılışı gerçekleştirilen kütüphaneyi gezen Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Mert Taha Varol/İHA)

Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok
Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok

Semiha Yıldırım, Binali Yıldırım, Sivas, Paris, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Binali Yıldırım: 'Bu bulvardan Paris'te bile yok' - Son Dakika


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