Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım'dan "Çankaya Köşkü" açıklaması
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Binali Yıldırım'dan "Çankaya Köşkü" açıklaması

1 saat önce

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından ilk işinin Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, kendisinin hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmadığını, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı...

Binali Yıldırım'dan
Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından ilk işinin Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, kendisinin hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmadığını, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu'nu kullandığını bildirdi.
Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'ya dönen Binali Yıldırım'ın ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak" içerikli haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu'nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiçbir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:00 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü, Başbakanlık, İstanbul, Politika
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