Binali Yıldırım'ın eşi Tekirdağ'da okul açılışına katıldı - Son Dakika

Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Tekirdağ'da yaptırılan Selvi Ağca Kızılay Anaokulu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Tekirdağ'da yaptırılan Selvi Ağca Kızılay Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, katılımcıların konuşmalarıyla devam etti. Okulun açılışına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım yaptığı konuşmada, "81 ilde 81 Kızılay Anaokulu projemizde eğitim çocuğu sevmekle başlar sözüyle yola çıktık. Bu sevginin meyvelerinden olan Selvi Ağca Kızılay Anaokulumuzu esas sahipleri çocuklarımıza teslim etme zamanı geldi. Umuyorum ki yüz yüze eğitime başladığımız yeni eğitim öğretim dönemimiz kesintisiz devam eder. Umuyorum ki salgın nedeniyle okullardan ayrı kalan yavrularımız yeniden uzaktan eğitim sürecine dönmezler. Milli Eğitim Bakanlığımız, yurt genelinde gerekli tüm hazırlıkları yaparak okullarımızı eğitime hazır hale getirdiler. Bu süreçte bizler de salgın koşullarını dikkate alarak çocuklarımızı tüm risklerden uzak tutmalıyız. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep birlikte riayet etmeliyiz. Biliyorum ki insana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. İnsanımızın en büyük önceliğimiz sağlıktır" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da, "Erken çocukluk dönemi olarak nitelendirilen 0-6 yaş arası süreç, çocuk gelişimi için en önemli evrelerden biridir. Bu dönemde çocuklar yüksek öğrenme potansiyeline sahiptir. Yapılan bilimsel araştırmalarda, uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocukların daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterdiği ortaya konmuştur. Okul öncesi eğitim süresince çocuklar, ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte hareket etmeyi öğrenirler. Çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan bu süreçte çocukların bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimleri büyük ölçüde tamamlanır ve kişiliği şekillenir. Bu sebeple, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi çok önemlidir. Bu gerçekler göstermektedir ki, anaokulları açmak ve anaokullarında güzel bir eğitim vermek, kişisel-sosyal açıdan daha gelişmiş, daha özgüvenli bireylerin yetişmesini sağlayacaktır. Değerli hayırseverimiz, yaptığınız hayırla toplumumuzda iyiliklerin, güzelliklerin artmasına vesile oluyorsunuz. Yaptığınız iyiliğin başka hayırseverleri de teşvik edeceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

Bağışçı Sadık Ağca ise, "Öğrencilerimiz içindeki cevheri, yarınların gençlerini yetiştirecek değerlere dönüştürecek ilk basamak olan anaokulumuzda, vatanına milletine yararlı ve bilimin izinde gidecek gençlerin yetişmesine katkı sağlamış olmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de, okulda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, okulun açılışı yapıldı. Açılıştan sonra katılımcılar okulu gezdi.

(Halil Dağ/İHA)