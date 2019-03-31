Binali Yıldırım'ın Memleketi Refahiye'de Seçimi AK Parti Adayı Kazandı
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi AK Parti adayı Çakmak Paçacı kazandı.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
'ın memleketi Erzincan
'ın Refahiye
ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi AK Parti adayı Çakmak Paçacı
kazandı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın memleketi Refahiye merkezinde, seçmenlerin 902'si AK Parti'ye oy verirken, MHP
'ye 854, CHP
'ye ise 11 oy çıktı. Yıldırım'ın doğduğu Kayı köyünde ise AK Parti'ye 64, MHP'ye 24, İYİ Parti
'ye 3, CHP'ye 2, BTP'ye 1 oy çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çakmak Paçacı AK Parti'den Refahiye Belediye Başkanı seçildi. - Erzincan
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:18 Kaynak: DHA
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