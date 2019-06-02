Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Keskin'de seçimi kazanan Dede Yıldırım'ı tebrik etti
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Binali Yıldırım, Keskin'de seçimi kazanan Dede Yıldırım'ı tebrik etti

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimi kazanan AK Partili Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Binali Yıldırım, Keskin'de seçimi kazanan Dede Yıldırım'ı tebrik etti, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimi kazanan AK Partili Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak belediye başkanlığı seçimini kazandı. Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak 2 bin 165 oy, MHP adayı ise 679 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Keskin ilçesinde seçimi kazanan Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti. - KIRIKKALE
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Binali Yıldırım, Dede Yıldırım, Keskin, Politika
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