Binali Yıldırım, Keskin'de seçimi kazanan Dede Yıldırım'ı tebrik etti
1 saat önce
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimi kazanan AK Partili Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
Cumhur İttifakı'nın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Kırıkkale
'nin Keskin
ilçesinde yenilenen seçimi kazanan AK Partili Dede Yıldırım
'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak belediye başkanlığı seçimini kazandı. Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak
2 bin 165 oy, MHP
adayı ise 679 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Keskin ilçesinde seçimi kazanan Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti. - KIRIKKALE
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