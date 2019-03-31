Binali Yıldırım Oyunu Kullandı (1)

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı. Oyunu Tuzla'da kullanan Yıldırım'a Eşi Semiha Yıldırım ile torunları Ali ve Elif Köylübay eşlik etti. Yıldırım zarfını Ali Köylübay ile birlikte sandığa attı. - İstanbul

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