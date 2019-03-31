Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Oyunu Kullandı (1)

Binali Yıldırım Oyunu Kullandı (1)

1 saat önce

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı.

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AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı. Oyunu Tuzla'da kullanan Yıldırım'a Eşi Semiha Yıldırım ile torunları Ali ve Elif Köylübay eşlik etti. Yıldırım zarfını Ali Köylübay ile birlikte sandığa attı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:52 Kaynak: DHA

Semiha Yıldırım, Tuzla, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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