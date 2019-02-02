Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Şarkı Söyledi

Binali Yıldırım Şarkı Söyledi

1 saat önce

İstanbul DHATBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Rumeliler Derneği'ni ziyaret etti.

Binali Yıldırım Şarkı Söyledi, System.String[]
İstanbul DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Rumeliler Derneği'ni ziyaret etti.

Tuzla Rumeliler Derneği'nin organize ettiği, "Mübadelenin 96. Yılı Anma Günü" ne katılan Binali Yıldırım, şarkı söyledi. Yıldırım, ziyaret sırasında ud eşliğinde söylenen "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısına eşlik etti. Yıldırım, şarkının nakarat bölümünde "Bana her şey sizi hatırlatıyor" dedi. Binali Yıldırım'ın bu sözleri alkış aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:18 Kaynak: DHA

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