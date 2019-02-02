Binali Yıldırım Şarkı Söyledi
1 saat önce
İstanbul DHATBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Rumeliler Derneği'ni ziyaret etti.
İstanbul
DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Tuzla
'da Rumeliler Derneği'ni ziyaret etti.
Tuzla Rumeliler Derneği'nin organize ettiği, "Mübadelenin 96. Yılı Anma Günü" ne katılan Binali Yıldırım, şarkı söyledi. Yıldırım, ziyaret sırasında ud eşliğinde söylenen "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısına eşlik etti. Yıldırım, şarkının nakarat bölümünde "Bana her şey sizi hatırlatıyor" dedi. Binali Yıldırım'ın bu sözleri alkış aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:18 Kaynak: DHA
4 Çocuk Annesi Kadının Evinde Misafir Ettiği Adam, 14 Yaşındaki Kızını Kaçırdı, Gönderdiği Mesajla Dehşete Düşürdü
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak
Antalya'da 3'ü Kız 5 Cani, Genç Kıza Ormanda Yaptıkları İşkenceyi Kameraya Çekti
Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti