Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Silivrili Balıkçıları Ziyaret Etti

Binali Yıldırım, Silivrili Balıkçıları Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri sahilinde bulunan balıkçı esnafını ziyaret etti.

Binali Yıldırım, Silivrili Balıkçıları Ziyaret Etti, System.String[]


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri sahilinde bulunan balıkçı esnafını ziyaret etti. Yıldırım bir balık tezgahında bulunan balıkları, kendisini takip eden gazetecilere gösterdi. Balığın taze olması için yüzgeçlerinin kırmızı olması gerektiğini belirtti. Yıldırım balıkçılarla fotoğraf çektirdi. 

Binali Yıldırım, Behram Kamiloğlu isimli bir vatandaşın 2007 yılında birlikte çektirdikleri fotoğrafı imzaladı. Yıldırım esnafla birlikte içeceği çayların geç gelmesi üzerine, "Çayı Dursun'a mı söylediniz?" şeklinde yaptığı espri, gülüşmelere neden oldu. Yıldırım'ın kalktığı sırada çaylar geldi. Binali Yıldırım kendisine ikram edilen çayı ayaküstü içti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Yıldırım'ın balıkları göstermesi

Esnafı selamlaması

Esnafla sohbeti

Yıldırım'ın fotoğraf imzalaması

Yıldırım'ın çay içmesi

Detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:52 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim

3 Metrelik Piton, Kuşu Havada Yakalarken Görüntülendi Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:39:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Silivrili Balıkçıları Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]