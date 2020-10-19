"Binbaşı" yalanıyla dolandırmaya çalıştılar, yetmedi hırsızlığa yeltendiler - Son Dakika

"Binbaşı" yalanıyla dolandırmaya çalıştılar, yetmedi hırsızlığa yeltendiler

19.10.2020 09:05

Zonguldak'ta 5 şüpheli, A.K.'yi önce telefonla arayarak binbaşı yalanıyla dolandırmaya çalıştı.

Zonguldak'ta 5 şüpheli, A.K.'yi önce telefonla arayarak binbaşı yalanıyla dolandırmaya çalıştı. Ardından evine giderek hırsızlık yapmaya teşebbüs ettiler. Jandarmanın kurduğu özel ekip, 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Beş şüpheliden 4'ü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Zonguldak'a gelen E.E., M.H.A., M.Ç., D.Ç. ve M.K. isimli beş şüpheli, Devrek ilçesine bağlı Kuzlukadı köyünde ikamet eden A.K.'yi arayarak dolandırmaya çalıştı. Zanlılar, önce binbaşı yalanıyla dolandırmaya çalıştıkları A.K.'nin evine giderek hırsızlık yapmaya teşebbüs etti. İhbarı alan jandarma; oluşturulan özel ekiple çalışma başlattı. 5 şüpheli, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden D.Ç., M.Ç., E.E. ve M.H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. M.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Hırsızlık, Zonguldak, İstanbul, Binbaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Binbaşı' yalanıyla dolandırmaya çalıştılar, yetmedi hırsızlığa yeltendiler - Son Dakika

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