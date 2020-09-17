Binek otomobil ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine - Son Dakika

Binek otomobil ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine

Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv firmaları, ocak-ağustos döneminde 5 milyar 509 milyon 677 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Binek otomobil ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine, System.String[]

Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv firmaları, ocak-ağustos döneminde 5 milyar 509 milyon 677 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, sektör temsilcileri yılın 8 ayında 109 ülkeye binek otomobil sattı.

Bu süreçte otomotiv sektörünün ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkeleri geldi. En fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştiren otomotiv üreticileri, bu ülkeye 884 milyon 781 bin dolarlık ürün gönderdi.

Fransa'dan sonra ikinci sırada yer alan Almanya'ya 543 milyon 766 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Listenin üçüncü sırasındaki İngiltere'ye dış satım 478 milyon 158 bin, dördüncü İtalya'ya 474 milyon 788 bin, beşinci İspanya'ya ise 407 milyon 522 bin dolarlık satışlara ulaşıldı.

Sektör temsilcilerinin söz konusu 5 ülkeye yaptığı dış satım, toplam binek otomobil ihracatının yüzde 50,62'sini oluşturdu.

Suudi Arabistan'da yüzde 195 ihracat artışı

Ocak-ağustos döneminde İsrail'e 294 milyon 671 bin, Slovenya'ya 254 milyon 558 bin, Belçika'ya 249 milyon 12 bin, Polonya'ya 228 milyon 970 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Otomotiv ihracatının artış trendinde olduğu pazarlardan Mısır'a dış satımda büyük artış görüldü. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye ihracat, geçen yılın 8 ayına göre yüzde 74,76 artışla 111 milyon 197 bin dolardan 194 milyon 328 bin dolara yükseldi.

İsveç, ABD ve Hollanda'ya da 100'er milyon doların üzerinde dış satım yapan sektör temsilcileri, Danimarka'ya ihracatı yüzde 25,3 artırdı.

Geçen yılın 8 ayında 47 milyon 9 bin dolarlık binek otomobil satılan Danimarka'ya 2020'nin aynı döneminde ihracat 58 milyon 915 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün ihracatını büyük oranda artırdığı ülkelerden biri de Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeye dış satım yüzde 195 artarak 15 milyon 874 bin dolardan 46 milyon 901 bin dolara çıktı.

Otomobil, Ağustos, İhracat, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Binek otomobil ihracatının yarısından fazlası 5 Avrupa ülkesine - Son Dakika Ekonomi

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