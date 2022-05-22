1150 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika
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1150 kınalı keklik doğaya bırakıldı

22.05.2022 12:14

Bingöl'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Hayvan Salım Programı" kapsamında 1150 kınalı keklik doğaya salındı.

Bingöl'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Hayvan Salım Programı" kapsamında 1150 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1150 kınalı keklik, program kapsamında araçlarla il ve ilçe kırsalındaki farklı noktalara taşındı.

Ekipler tarafından kafeslerde taşınan kınalı keklikler, Kiğı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Dalbasan, Göltepesi, Çobantaşı ve Ormanardı devlet avlaklarında doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kekliklerin salındığı alanlarda koruma ve kontrol tedbirlerinin artırıldığını belirtti.

1150 kınalı keklik doğaya bırakıldı
1150 kınalı keklik doğaya bırakıldı
1150 kınalı keklik doğaya bırakıldı
1150 kınalı keklik doğaya bırakıldı

YORUMLAR
500
Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı Bin 150 adet kınalı keklik doğaya salındı Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı Tedavisi yapılan akbaba doğaya bırakıldı
Kaynak: AA

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