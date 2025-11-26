Bingöl\'de 120 öğrenci okul yemeğinden zehirlendi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde iki okulda öğle yemeği sonrası yaşanan rahatsızlanmalar paniğe yol açtı. Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu öğrencilerinden 120 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Edinilen bilgilere göre, öğle yemeğinin ardından bazı öğrencilerde mide bulantısı ve rahatsızlık görüldü. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri hızla okullara yönlendirildi. Öğrenciler peyderpey Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilirken, 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirildi.

AİLELER HASTANEYE KOŞTU

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedbir amaçlı gözlem altında tutuldukları bildirildi. Durumu iyileşen öğrenciler taburcu ediliyor. Ayrıca il merkezinden iki çocuk doktoru da ilçelere görevlendirildi.

YEMEKHANE MERCEK ALTINDA

Valilik açıklamasında ayrıca, olayın ardından Kaymakamlık talimatıyla okul yemekhanesinde incelemeler başlatıldığı, numunelerin laboratuvara gönderildiği ve konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığı vurgulandı. Sürecin şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.