Bingöl'de, çok sayıda fotoğraf sanatçısının kentin doğal güzelliklerini keşfedeceği "2. İlkbahar Fotosafari Yarışması" başladı.

Valilik, belediye ve Fırat Kalkınma Ajansı ile Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği tarafından organize edilen yarışmaya katılmak isteyen fotoğraf tutkunları kente geldi.

Yarışma için başvurularını yapan profesyonel ve amatör fotoğrafçılara, kentin çeşitli noktalardaki doğal güzellikleriyle ilgili bilgi verildi.

Fotoğraf tutkunları kendilerine tahsis edilen araçlarla istedikleri bölgelerde fotoğraf çekmek üzere yola çıktı.

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, AA muhabirine, 2019 yılında 1. Kış Fotosafari Yarışması'nı düzenlediklerini söyledi.

Talepler üzerine bu yıl da ilkbaharda fotosafari yarışması organize ettiklerini dile getiren Elçi, "Memleketimizin dört bir tarafına fotoğrafçılar yönlendirilecek. Gerekli araç tahsisleri yapıldı. Dört gün boyunca sürecek fotosafaride, fotoğrafçı arkadaşlar Bingöl'ün doğal güzelliklerine tanıklık edecekler. Buradan fotoğraf üretip, bizler için arşiv oluşturacaklar. Sonunda da ödülleri verilecek." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Serap İkiyek, daha önce de Bingöl'de fotosafariye katıldığını belirterek, "Merakla çekeceğim kareleri bekliyorum. Fotosafari ile Bingöl'de ilkbaharı keşfetmeye geldik." ifadelerini kullandı.