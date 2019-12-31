Bingöl'de 35 noktada Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 35 noktada Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanı - Son Dakika

Bingöl'de 35 noktada Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanı

7 saat önce

Bingöl'de merkez ve 7 ilçede belirlenen 35 nokta 31 Aralık 2020 tarihine kadar Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi.

Bingöl'de 35 noktada Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanı, System.String[]

Bingöl'de merkez ve 7 ilçede belirlenen 35 nokta 31 Aralık 2020 tarihine kadar Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi.


Bingöl Valiliği merkez ilçe, Solhan, Karlıova, Genç, Yayladere, Yedisu, Kiğı ve Adaklı ilçelerinde belirli koordinatlar içinde bulunan 35 noktanın "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.


Açıklamada, "Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.


Merkez ve ilçelerde koordinatları belirlenen Geçici Özel Güvenlik Bölgelerine girişin 01 Ocak 2020 -31 Aralık 2020 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi. - BİNGÖL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:34 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
00:33 Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika Haber
00:30 Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika Haber
00:22 İran, Irak'taki saldırıyla ilgili ABD'nin iddialarını reddetti - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber
21:57 Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 00:51:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de 35 noktada Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]