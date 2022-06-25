Bingöl'de 4 PKK sığınağı ve el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika
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Bingöl'de 4 PKK sığınağı ve el yapımı patlayıcı imha edildi

25.06.2022 17:16
Bingöl'de 4 PKK sığınağı ve el yapımı patlayıcı imha edildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, PKK terör örgütünün kullandığı tespit edilen 4 sığınak ve içindeki el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, PKK terör örgütünün kullandığı tespit edilen 4 sığınak ve içindeki el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak ile 50 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi tespit edildi. Sığınaklar ve el yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde imha edilerek, kullanılmaz hale getirildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 4 PKK sığınağı ve el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 4 PKK sığınağı ve el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika
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