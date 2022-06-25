İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınak ile 50 gram plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi tespit edildi. Sığınaklar ve el yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde imha edilerek, kullanılmaz hale getirildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de 4 PKK sığınağı ve el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

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