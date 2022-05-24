Bingöl'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

24.05.2022 17:09
Bingöl'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı düzenlendi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında Yayladere Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda öğrenciler projelerini sergiledi.

Fuarın açılışını Yayladere Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Sabri Akyürek ile protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Açılışın ardından katılımcılar stantları gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Yayladere, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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