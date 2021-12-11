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Bingöl'de araç duvara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de araç duvara çarptı: 3 yaralı

11.12.2021 22:49
Bingöl'de araç duvara çarptı: 3 yaralı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-300 karayolları üzeri Muş yolu Solhan şehir çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. idaresindeki 12 AF 310 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan A.F., A.K.F., S.U.F. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de araç duvara çarptı: 3 yaralı
Bingöl'de araç duvara çarptı: 3 yaralı
Bingöl'de araç duvara çarptı: 3 yaralı

Tragger, Solhan, Bingöl, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de araç duvara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de araç duvara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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