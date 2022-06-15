Bingöl'de Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi kapanış töreni yapıldı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi kapanış törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Spor Salonunda düzenlenen kapanış töreninde konuşan Vali Ekinci, çocukluk yıllarında büyüklerden dinlenilen masalların, yörenin şarkı ve türkülerinin bir ömür zihni besleyen ve geliştiren malzemelere dönüştüğünü belirtti.

Günümüz eğitimcilerine kulak verildiğinde "İçinizdeki çocuğu daima canlı tutun" dediklerini aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Her birimizin içinde dünden bugüne taşıdığımız bir çocuk var, hepimizin çocuksu yanları var. Bunlar bizim en temiz, masum, samimi yanlarımız. Onları çağın farklı meşguliyetleri ile kirletmemeliyiz. İşte bu kaygı ve hassasiyetle, ilimizdeki Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi etkinliklerini her yıl daha canlı, cazip ve kapsamlı tutmaya çalışıyoruz. Yüzlerce bilgisayar oyunu da oynasanız yarınlarda bu oyunları anlatacak bir hafızanız ve hatıranız olmayacaktır. Ama mahallenizin çocukları ile oynayacağınız sek sek veya mendil kapmaca gibi oyunlarla hem bedeniniz hem zihniniz hem de sosyal ilişkileriniz yenilenecek ve daha da zenginleşecektir. Bu oyunları bizler büyüklerimizden devraldık. İnşallah siz çocuklarımız üzerinden de yarınlara taşıyacağız."

ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu da ilerleyen dönemlerde daha yoğun katılımla geleneksel oyunları devam ettirmek istediklerini aktardı.

Daha sonra öğrenciler tarafından mendil kapmaca ve sek sek oyunları oynandı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa, etkinlikte emeği geçenlere de plaket verildi.