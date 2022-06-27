Bingöl'de kayıp olan 79 yaşındaki adamın cesedi bulundu - Son Dakika
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Bingöl'de kayıp olan 79 yaşındaki adamın cesedi bulundu

27.06.2022 12:56
Bingöl'de kayıp olan 79 yaşındaki adamın cesedi bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 79 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre, yaşlı adamın silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Genç'in Pınaraltı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Teyfik K.'nin ailesi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Ailenin haber vermesinin ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında, Teyfik K.'nin cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, yaşlı adamın silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de kayıp olan 79 yaşındaki adamın cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de kayıp olan 79 yaşındaki adamın cesedi bulundu - Son Dakika
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