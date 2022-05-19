Bingöl'de Murat Nehri'nde rafting yarışması yapıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Murat Nehri'nde rafting yarışması düzenlendi.

Genç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü himayelerinde bir araya gelen gençler, yarışmada dereceye girmek için kano ve botlarla Murat Nehri'nde kürek çekti.

Kıyasıya mücadelenin yapıldığı yarışta, gençler keyifli vakit geçirdi.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de yarışmayı izledi.

Yarışmanın sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Yayladere, Kiğı ve Adaklı ilçelerinde de yapılan kutlamalarda, halk oyunları gösterisi sunuldu ve öğrenciler şarkı söyleyerek eğlendi.