Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi - Son Dakika
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Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi

07.06.2022 12:58

Bingöl'de sahipsiz 7 köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edildi.

Bingöl'de sahipsiz 7 köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edildi.

İnalı Mahallesi Uğurlu Caddesi'nde dün 6 yaşındaki Osman Tunç, evlerinin yakınlarındaki bir bahçede gezerken sahipsiz 7 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin kalçasından ve sırtından ısırdığı çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yakınlarınca Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Tunç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tunç, ağaçtan erik toplamak için bir bahçeye gittiğini anlatarak, "Köpekler geldi, bizi kovaladı. Sırtımdan ısırdılar. Koşunca kaç tane köpeğin olduğunu göremedim." dedi.

Anne Abide Tunç da daha önce de aynı mahallede çocuklara köpeklerin saldırdığını belirterek, "Kadınlar olmasaydı çocuğum belki şu an yoktu. Allah kurtaranlardan razı olsun. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Çok şükür çocuğum iyi ama çok korktu, psikolojisi bozuldu, ne yemek ne de su içiyor, ayakta bile duramıyor. Yarın başka çocuklara da olabilir. Yeter artık bir çözüm bulsunlar." diye konuştu.

Aynı mahallede daha önce de 2 çocuğun köpek saldırısı sonucu yaralandığı öğrenildi.

Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi edildi - Son Dakika

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