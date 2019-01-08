Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Tüm Okullarda, Elazığ'ın 4 İlçesinde Taşımalı Eğitimde Tatil

Bingöl'de Tüm Okullarda, Elazığ'ın 4 İlçesinde Taşımalı Eğitimde Tatil

1 saat önce

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Bingöl'de Tüm Okullarda, Elazığ'ın 4 İlçesinde Taşımalı Eğitimde Tatil, System.String[]
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Elazığ'ın 4 ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullarda bir gün eğitime ara verildi.

Bingöl kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Elazığ'da ise Arıcak, Alacakaya, Maden ve Sivrice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bugün ara verildi. 

Okulların tatil edildiği yerlerde kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de idari idari izinli sayılacağı belirtildi. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:37 Kaynak: DHA

Elazığ, Bingöl, Güncel
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