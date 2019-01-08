Bingöl'de Tüm Okullarda, Elazığ'ın 4 İlçesinde Taşımalı Eğitimde Tatil
1 saat önce
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Elazığ
'ın 4 ilçesinde ise taşımalı sistemle eğitim veren okullarda bir gün eğitime ara verildi. Bingöl
kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Elazığ'da ise Arıcak
, Alacakaya
, Maden ve Sivrice
ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bugün ara verildi.
Okulların tatil edildiği yerlerde kamu çalışanı engelli ve hamilelerin de idari idari izinli sayılacağı belirtildi. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:37 Kaynak: DHA
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