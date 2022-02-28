Bingöl'de vaşak görüntülendi - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde görüntülendi.

Perisu Çayı'nın kenarındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde Perisu Çayı'nın kenarında karla kaplı arazide gezinen vaşağın bir süre etrafa baktıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yabani hayvanları koruma çalışmasının faydalarını gördüklerini belirterek, "Nesli tükenmekte olan bir hayvan, bunları kesinlikte korumamız ve duyarlı olmamız lazım. Gördüğümüz zaman bu hayvanlara kesinlikle zarar vermememiz lazım. Uzun zaman görmediğimiz yabani hayvanlar gözle görünmeye başladı. Bu görüntüler bizleri sevindirdi." ifadelerini kullandı.