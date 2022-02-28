Bingöl'de vaşak görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de vaşak görüntülendi

28.02.2022 20:22
Bingöl'de vaşak görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde görüntülendi.

Perisu Çayı'nın kenarındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde Perisu Çayı'nın kenarında karla kaplı arazide gezinen vaşağın bir süre etrafa baktıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yabani hayvanları koruma çalışmasının faydalarını gördüklerini belirterek, "Nesli tükenmekte olan bir hayvan, bunları kesinlikte korumamız ve duyarlı olmamız lazım. Gördüğümüz zaman bu hayvanlara kesinlikle zarar vermememiz lazım. Uzun zaman görmediğimiz yabani hayvanlar gözle görünmeye başladı. Bu görüntüler bizleri sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Bingöl'de vaşak görüntülendi

YORUMLAR
500
Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar SPOR Alp Disiplini Şaban Anşin 2'nci Etap Yarışları Bingöl'de başladı SPOR Alp Disiplini Şaban Anşin 2'nci Etap Yarışları Bingöl'de başladı

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de vaşak görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:00 Arda Güler ilk 11'de! Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesi başladı
19:57 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi
19:35 Zelenski çağrıda bulunmuştu! Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
18:46 Ünlü futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 20:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de vaşak görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement